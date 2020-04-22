الملف الليبي على طاولة إجتماع وزراء خارجيّة الإتحاد الأوروبي اليوم

وكالات- يبحث وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي خلال مؤتمرهم عبر الفيديو اليوم، الأربعاء 22 أفريل 2020، الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد حدة الصراع هناك.
وأعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرا تشكيل مهمة جديدة يكون نطاق عملها البحر المتوسط لمراقبة الحظر الفاشل لتوريد الأسلحة إلى ليبيا، إلا أنه لم يتم بعد الإعلان عن التفاصيل المهمة، ومن بينها مساهمات القوات.
وتم إرجاء إطلاق المهمة "إيريني" بسبب جائحة كورونا.
ويطالب الاتحاد الأوروبي بوقفٍ لإطلاق النار في ليبيا التي تحولت لساحة لحروب بالوكالة منذ الإطاحة بالزعيم السابق معمر القذافي عام 2011
وحذرت الأمم المتحدة من إشتداد القتال وتدهور الوضع الإنساني في البلاد في الأيام الأخيرة.
ومن المقرر أن يركز إجتماع الوزراء الأوروبيين اليوم أيضا على الوضع في أوكرانيا .
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