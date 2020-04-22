مالي تعلن إصابة 12 عسكريًا إثر انفجار عبوة ناسفة شمال البلاد

أعلن الجيش المالي، الأربعاء، عن إصابة 12 عسكريًا إثر انفجار عبوة ناسفة، وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية، اليوم،

أن سيارة للجيش تعرضت لانفجار إثر مرورها على عبوة ناسفة زرعها مجهولون شمال البلاد، ما أسفر عن إصابة 12 عسكريا، وذلك بين منطقتي تانال وديبيري في محافظة موبتي.



وتم نقل الجرحى إلى مركز دوينتزا الصحي لتلقي الرعاية اللازمة.

