كوريا الجنوبية: رغم انخفاض إصابات كورونا يجب الحذر من موجة أخرى

قالت كوريا الجنوبية إن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الأربعاء، لم تتجاوز 15 حالة لليوم الرابع على التوالي، لكن السلطات الصحية لا تزال تشعر بالقلق من

احتمال زيادة الإصابات الجديدة بسبب تخفيف حملة التباعد الاجتماعي.



وكانت سول قد أعلنت أمس عن 11 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الإصابات

في البلاد إلى 10.694 إصابة، وفقا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KCDC).

وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه على مدى الأسبوعين الماضيين، كانت 57% من حالات (كوفيد-19) الجديدة من الخارج، و14.5% أخرى مرتبطة بالمرافق الطبية، مثل دور رعاية المسنين.

