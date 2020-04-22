وحدات متنقلة لإجراء فحص كورونا في بيوت سكان النجف بالعراق

أطلقت مديرية صحة النجف في العراق، مبادرة للمسح العشوائي لجمع عينات عديدة للمواطنين وإرسالها إلى المختبر لفحصها للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ووقف أهل مدينة النجف العراقية وقوفوا أمام بيوتهم، بينما كان عاملون بقطاع الصحة، يرتدون حلات واقية كاملة، يجوبون المنازل بيتا وراء الآخر لقياس درجة حرارة ساكنيه وأخذ مسحات لفحصها بخصوص فيروس كورونا المستجد.

وزار الفريق الطبي عددا من

أحياء المدينة خلال المسح العشوائي، وركز جهوده على الأحياء التي شهدت ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد والمناطق السكنية المجاورة.

وقال أحمد الشبلي، معاون مدير قسم الصحة في مديرية صحة النجف: "سعت مديرية صحة النجف إلى إجراء مسوحات عشوائية بأخذ مسحات لتتبع الفيروس".

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وأضاف أن :المديرية عملت بجد لليوم الثالث على التوالي في البحث

عن حالات الفيروس كورونا، لذا فقد تضمن البحث عدة مناطق مثل منطقتي القادسية والزهراء التي شهدت ظهور حالات فيروس كورونا، لذلك أخذنا 30 مسحة عشوائية من المناطق المجاورة لمناطق الإصابات".

وخفف العراق من إجراءات العزل العام يوم الثلاثاء وسمح لبعض الشركات بالعودة للعمل كما خفف حظر التجول الذي فُرض منذ شهر للحد من تفشي المرض.

وقالت وزارة الصحة العراقية إن العراق سجل حتى يوم 21 أبريل 1602 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، بينها 83 حالة وفاة، و1096 حالة تعافوا من المرض.