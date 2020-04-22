الأمن الوطني بالجزائر تنفي شائعات ضد رجال شرطة الحدود

نفت المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر (الشرطة)، اليوم الأربعاء، تصريحات كاذبة صدرت ضد رجال شرطة الحدود والتي تم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، بخصوص عملية إجلاء المواطنين الفرنسيين والمقيمين، على متن رحلات جوية خاصة تابعة للخطوط الجوية

الفرنسية من مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني - في بيان لها اليوم - إنها تنفي "بصورة قطعية وتدين بشدة الادعاءات والتصريحات الكاذبة التي صدرت ضد رجال شرطة الحدود والتي تم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، بخصوص عملية إجلاء المواطنين الفرنسيين والمقيمين، على متن رحلات جوية خاصة تابعة للخطوط الجوية

الفرنسية من مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر".

وأوضحت أن عمليات الإجلاء تسير من قبل القنصلية الفرنسية، وأن التسجيلات على قوائم شركة الخطوط الجوية الفرنسية تتم عبر الرسائل النصية القصيرة التي تتلقاها الشركة على أرقامها الهاتفية في حسابها، ويتم حفظها من قبل المعنيين بالإجلاء عبر الموقع الالكتروني الخاص بالقنصلية العامة الفرنسية بالجزائر العاصمة.

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وأكدت أن عملية اقتناء التذاكر بالنسبة للأشخاص المسجلين في قوائم الإجلاء والقاطنين بالجزائر العاصمة وضواحيها، يتم بفرع الخطوط الجوية الفرنسية بأحد فنادق الجزائر

العاصمة، وفرع مطار هواري بومدين الدولي، بالنسبة للأشخاص الوافدين من بقية الولايات.

وأشارت إلى أن الدخول إلى منطقة الرحلات الخاصة بالخطوط الجوية الفرنسية غير مسموح إلا للأشخاص المسجلين فعليا في قوائم الشرطة، مؤكدة أن مدير محطة الخطوط الجوية الفرنسية وضابط أمنها وممثل عن القنصلية العامة الفرنسية في الجزائر هم المكلفون بالتحقق من التسجيل الفعلي للأشخاص المعنيين على هذه القوائم وهم المسؤولون عن دخول الأشخاص إلى المنطقة.

وقال البيان إن "شرطة الحدود التي سبق لها أن نظمت عدة عمليات إجلاء خاصة بالأجانب والمقيمين، نحو العديد من البلدان، ليس لها أي مسؤولية في محاولة بعض الراغبين في الإجلاء وغير المسجلين في قوائم الخطوط الجوية الفرنسية، الدخول إلى منطقة السفر دون جدوى، مؤكدة أن المعلومات التي تم نشرها على هذا النحو تعد خاطئة ومغرضة".