كوريا الجنوبية تقر حزمة إنقاذ بـ32 مليار دولار

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، اليوم الأربعاء، عن حزمة إغاثة ضخمة بقيمة 40 تريليون وون (32 مليار دولار) لدعم الصناعات الكورية الرئيسية المتضررة وسط تفشي (كوفيد-19) ويهدف التمويل إلى مساعدة الشركات على تخطي الأزمة وحماية الوظائف.



وكشف الرئيس مون، في بيان وجهه اليوم وأوردته وكالة أنباء (يونهاب)، كذلك عن خطة إضافية لحماية الوظائف، بما يشمل إنفاق 10 تريليون وون لتخفيف تأثير تداعيات كورونا المستجد على سوق العمالة بالبلاد.

وتشمل الصناعات الرئيسية المتضررة من تفشي (كوفيد-19) الطيران

وتكرير البترول والشحن وبناء السفن وإنتاج السيارات، ما يمثل العمود الفقري للتوظيف في البلاد.

ووجه الرئيس أوامره إلى فريقه الاقتصادي للدفع من أجل إبرام صفقة جديدة كورية لبدء مشاريع البنية التحتية الوطنية الرئيسية.

وقال "الآن هو المرحلة الاولى للأزمة" وفقا لما ذكره الرئيس اثناء ترأسه الجلسة الخامسة للمجلس الاقتصادي الطارئ الأسبوعي الذي يتناول التداعيات الاقتصادية والمالية لوباء (كوفيد-19).

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ورفعت الحكومة قيمة حزمة الإنقاذ الطارئة

إلى 135 تريليون وون من 100 تريليون وون التي خُصصت في جلسات المجلس الاقتصادي الطارئ السابقة، وفقا للرئيس.

كما أفاد الرئيس بأن الحكومة ستلعب دورا رئيسيا في خلق الوظائف، مضيفا إلى أنه سيتم تقديم نصف مليون وظيفة، معظمها للشباب، موضحا أن الشركات تواجه "موجة توظيف باردة" وشيكة. وحذر من أن "التوظيف قد يأتي بشكل أكثر كثافة ولمدة أطول بشكل غير مسبوق".

وأمر الرئيس بالتحضير الفوري للدفعة الثالثة من الميزانية الإضافية لتمويل الخطط.

ومن المخطط أن يترأس وزير المالية هونغ نام كي اجتماع صانعي السياسات الاقتصادية اعتبارا من الأسبوع المقبل استجابة لتداعيات كورونا على رابع أكبر اقتصاد في آسيا.