الكرملين: المزاعم بأن كورونا من صنع البشر مرفوضة

أعلن الكرملين أن المزاعم بأن فيروس "كورونا" من صنع البشر مرفوضة وتفتقر إلى أي دليل وغير جائزة، مشيرا إلى أن مثل هذه المزاعم لا تستند إلى أي دليل علمي.
"في ظل النقص في المعلومات المؤكدة والمتحقق منها بشكل علمي، نعتبر أن إطلاق اتهامات لا تستند إلى أي دليل أمر مرفوض وغير جائز".
وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، ردا على الاتهامات التي توجهها بعض الدول للصين بتصنيع الفيروس الفتاك مخبريا:
وأضاف بيسكوف: "كل مرة يظهر فيها ممثل أو خبير مؤكدا الأصل الاصطناعي للفيروس أو ملمحا إلى ذلك، يظهر في الوقت نفسهممثلان أو خبيران يستبعدان تلك الرواية"، مشيرا إلى أن كلا هذين الجانبين يتحدثان دون الاستناد إلى أي دليل حيث لا نملك معلومات كافية للتوصل إلى أي استنتاجات، مؤكدا أن الأخصائيين الروس على تواصل دائم مع زملائهم الصينيين ويتبادلون المعلومات فيما بينهم بشأن الفيروس.
وكانت دول غربية قد اتهمت الصين بنقص الشفافية في التعامل مع وباء كورونا، وسط مزاعم بأن الفيروس ربما يكون قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية.
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