الأمن الأردنى يحذر مواطنيها من خطر بعض تطبيقات الهواتف المحمولة على خصوصياتهم

حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية، المواطنين من أن استخدام بعض التطبيقات في الهواتف الجوالة قد يشكل تهديدا لبيانات المستخدمين وخصوصيتهم ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ودعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند استخدام التطبيقات ولاسيما الخاصة بالألعاب الإلكترونية والتسلية بالأخص تلك التي تستخدم تقنية تحديد المواقع الجغرافية أو تقوم باستخدام الكاميرا أو الميكروفون، كون تلك التطبيقات قد تشكل تهديدا لبيانات المستخدمين

وخصوصيتهم إذا ما أسيئ استخدامها.

وقدمت الهيئة مجموعة من النصائح للتعامل مع هذه التطبيقات منها إعادة ضبط بعض ميزات التطبيقات والإعدادات الخاصة من خلال وضع الحساب المنشئ لاستخدام التطبيق من خيار عام (public) إلى خاص (private) وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع الأصدقاء الذين يتم إضافتهم لبعض من تلك التطبيقات بهدف مشاركة اللعب الإلكتروني معهم.

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كما تدعو الهيئة المستخدمين إلى ضبط عدم تفعيل خيار الاطلاع على الموقع الجغرافي (Location) من خيار الإعدادات (Settings) الخاص بالهاتف النقال لكافة التطبيقات التي تطلب الموقع الجغرافي، وفي حال ضرورة توفر هذه الميزة لعمل التطبيق، ومثالها تطبيقات الخرائط الالكترونية التي تحتاج الاطلاع على الموقع الجغرافي، فينصح بضبط الاستخدام ليقتصر على الاطلاع على الموقع الجغرافي عند استخدام التطبيق فقط.

كذلك دعت الهيئة إلى توخي الحذر عند استخدام الكاميرا والميكروفون، مشيرة إلى ضرورة الانتباه إلى عدم ترك هذه التطبيقات عاملة عند انتهاء الاستخدام والعمل الفوري على إغلاقها.