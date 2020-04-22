بومبيو: يجب محاسبة إيران على إطلاق القمر الاصطناعي

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، أن إيران انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق قمر اصطناعي عسكري، ووعد بأن هذه الخطوة سيكون لها تداعيات. قال بومبيو خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: "أعتقد أنه يجب محاسبة إيران على ما قامت به"، وأضاف "لقد أكد الإيرانيون على الدوام أن هذه البرامج" للأقمار الاصطناعية "منفصلة بالكامل عن أي جانب عسكري، وأنها محض برامج تجارية"، وتابع أن إطلاق قمر اصطناعي عسكري اليوم "يثبت أننا كنا على حق هنا في الولايات المتحدة" عبر التنديد ببرامج عسكرية خفية. كانت إيران أعلنت في وقت سابق أنها أطلقت "بنجاح" أول قمر اصطناعي عسكري بعد شهرين على فشل وضع قمر اصطناعي علمي في المدار، وفي إطار من التوتر مع واشنطن.



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