الوقف السني بالعراق يعلن أن الجمعة أول رمضان بعد تعذر رؤية الهلال

أعلن ديوان الوقف السني في العراق، الأربعاء، أن الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



وأوضح رئيس الديوان سعد كمبش، في مؤتمر صحفي ببغداد، أن ذلك يأتي إثر عدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء الأربعاء.



وأضاف أن يوم الخميس سيكون مكملا لشهر شعبان.



ومن المقرر أن يتحرى ديوان الوقف الشيعي هلال رمضان، الخميس.



وجرت العادة في العراق أن يبدأ الشيعة صيام رمضان بعد يوم من بدء السنة.



وبينما يتحرى لبنان ومصر وتونس هلال شهر رمضان، مساء اليوم، تستطلع باقي الدول العربية الهلال مساء الخميس. المصدر: الأناضول

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