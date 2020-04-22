ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بالإمارات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 أبريل 2020 07:18 مساءً - أعلنت الإمارات، الأربعاء، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد إلى 1546 حالة، وذلك عقب تسجيل 103 حالة شفاء جديدة لمصابين بالوباء.

وسجلت الإمارات 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، تعود لجنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 8238 إصابة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، قد أعلنت الثلاثاء، إجراء أكثر من 30 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بـ”كوفيد 19″ والمخالطين لهم وعزلهم.

وضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة في الإمارات، قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي تمديد برنامج التعقيم الشامل في الإمارة على مدار 24 ساعة يوميا، لمدة أسبوع إضافي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر، الجمعة، إن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في الإمارة “مددت برنامج التعقيم الشامل، على مدار 24 ساعة يوميا، ولمدة أسبوع إضافي، وذلك في ضوء النجاح الذي حققه الإجراء الذي تم تطبيقه منذ 4 أبريل الجاري”.

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الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى السودان

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى السودان، دعم له للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″.

وقال حمد محمد حميد الجنيبي سفير الإمارات لدى السودان: ” تربط دولة الإمارات و السودان علاقات أخوية تاريخية وطيدة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة ويجمعنا معها منذ الأيام الأولى لتأسيس دولتنا روابط راسخة بوصفها شريكا استراتيجيا للإمارات العربية المتحدة في المنطقة”.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الجنيبي قوله “دولة الإمارات تقف إلى جانب جميع الدول التي تعمل جاهدة على وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية”، مشيرا إلى أن “مد يد العون في هذه الظروف و تعزيز التضامن والتعاون بين الدول بات ضرورة ملحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد”.

يستفيد من هذه المساعدات الطبية الإماراتية أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في السودان لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

يذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 270 طنا من المساعدات إلى أكثر من 25 دولة استفاد منها نحو 270 ألفا من العاملين في المجال الصحي.