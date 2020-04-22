السعودية تسجل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 أبريل 2020 07:18 مساءً - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 12,772 حالة.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي في المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات كورونا، إن 172 حالة جديدة تعافت من الفيروس ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1812 حالة.

وأكد المتحدث باسم الصحة إجراء نحو 220 ألف فحص بشأن فيروس كورونا في المملكة.

وشدد المتحدث باسم الصحة السعودية على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية خلال شهر رمضان، مؤكدا أيضا على ضرروة الالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال الشهر الكريم.

كانت وزارة الداخلية السعودية، حددت أمس الثلاثاء، أوقات التجول داخل المدن غير الخاضعة لمنع التجول خلال شهر رمضان.

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وأوضح مسؤول في الوزارة، بحسب ما أفادت “واس”، أنه إلحاقاً لما سبق إعلانه عن تحديد الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن، فقد تقرر تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال رمضان.

وأضاف أن “السماح بالتجول في جميع المناطق والمدن التي لا تخضع لتعليمات منع التجول على مدار اليوم، سيكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً”.

أما بالنسبة للمدن والمحافظات التي يمنع التجول فيها على مدار الساعة، فسيسمح للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

إلى ذلك، أكدت الداخلية على استمرار منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة.