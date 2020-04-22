في زمن كورونا..عمال مصنع للنسيج يحتجون أمام مقر ولاية طنجة – فيديو

لم تثن حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت فيها البلاد، منذ شهر مارس الماضي، عمال إحدى مصانع النسيج في المنطقة الصناعة “مغوغة”، من تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام مقر ولاية جهة الشمال، للتنديد بطردهم من عملهم، وعدم أداء مستحقاتهم المالية.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن حوالي 35 عاملا بمصنع النسيج “د.ي”، الذي تعود ملكيته إلى العمدة السابق لمدينة طنجة، طالبوا منذ أزيد من 3 أشهر إدارتهم بأداء مستحقاتهم الكاملة، بعد طردهم من عملهم بشكل مفاجئ، إذ سبق لهم القيام بالعديد من الوقفات الاحتجاجية دون جدوى.
وأضافت المعطيات ذاتها أن عناصر من القوات المساعدة قامت بالتدخل لفض الوقفة الاحتجاجية، وإشعار المحتجين أن ما قاموا به خرق لتدابير الحجر الصحي، المعمول بها من أجل الحد من انتشار الفيروس التاجي.
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