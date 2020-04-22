بعد سنوات من الغياب.. البسطاوي يعود إلى الغناء – فيديو

عاد الفنان أسامة البسطاوي إلى الغناء بعد غياب طويل، عبر بوابة أداء جنيريك مسلسل رمضاني، يبث خلال الشهر الفضيل.

وعودة أسامة البسطاوي إلى الغناء، الذي انطلقت مسيرته الفنية منه عبر المشاركة في برنامج “استوديو دوزيم”، وإصدار أعمال غنائية قليلة قبل التوجه إلى التمثيل.

ويقدم البسطاوي إلى جانب الفنانة كريمة غيث جنيريك السلسلة الرمضانية “راجل لمرا”، التي تبث على القناة الثانية، ويؤدي الاثنان بطولته.

وكانت مسيرة أسامة البسطاوي الغنائية محدودة جدا، إذ بعد تألقه في استوديو دوزيم، الذي شارك فيه بتشجيع من والدته الفنانة سعاد النجار، أصدر أغنية بعنوان غلطة، وشارك في أغنية عن القضية الفلسطينية، ثم اتجه إلى التمثيل، وغاب عن الغناء.