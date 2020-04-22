حريق في مبنى بلدية الاحتلال في القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريق في الطابق الأولى من مبنى بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، وتعمل في هذه الأثناء ثمانية طواقم إنقاذ على إخماد الحريق.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية مشتبهًا تواجد في محيط البلدية، وسط شبهات بأن الحريق متعمد. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان") عن أعضاء في بلدية القدس قولهم إنه تم العثور على زجاجات حارقة في مبنى البلدية.

ووصفت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي الحريق بـ"الهائل والضخم". وحتى هذه اللحظة لم يتم التبليغ عن وقوع إصابات كما أن ظروف اندلاع الحريق لم تتضح بعد.

وأفادت القناة بأنه تم إخلاء المبنى من جميع موظفي البلدية وأعضاء المجلس البلدي مع اندلاع الحريق.

يتبع..