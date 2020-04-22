«إعمار اليمن» يسهم في إغاثة عدن من السيول

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وشرعت فرق البرنامج في إنقاذ المواطنين اليمنيين منذ وقت مبكر إلى ساعات فجر هذا اليوم، كما شقت فرق العمل طريق العقبة والرابط بين مديرية كريتر ومديرية المعلا بعد أن تسببت السيول في انقطاع الطريق.
وأزاح البرنامج عبر الفرق الموزعة على المناطق المتضررة، كميات كبيرة من المياه ومخلفات السيول عن محطة كهرباء المنصورة، ومحطة كهرباء الملعب، ومحطة كهرباء شيناز، وبلوك 80 في المنصورة، محطة حجيف، كما شقت الفرق عدداً من الطرقات المتضررة، والتي شملت طريق الشوله إلى الخط الرئيسي، وطريق الشيخ إسحاق، كما نفذ تدخلات عاجلة في حافون.
وأعدّ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خطط عمل لتنفيذ تدخلات عاجلة لإغاثة أهالي عدن لتجاوز تبعات وآثار الأمطار والسيول، شملت مديرية التواهي، ومديرية المعلا، ومديرية صيرة، ومخيم بئر أحمد، ومخيم حوش المجاري، ومخيم المعهد السعودي الزراعي، ومخيم عمار بن ياسر، ومخيم حوش عثمان، وخط الحمراء، والشارع الرئيسي في المعلا، والشابات.
ويكثّف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جهوده للتخفيف على أهالي محافظة عدن، وذلك عبر توفير معدات نقل النفايات والجرافات، وصهاريج سحب المياه، وآليات الخاصة بإزاحة المياه، بالشراكة مع المجلس المحلي وصندوق النظافة ومنظمات المجتمع المدني في العاصمة المؤقتة عدن.
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