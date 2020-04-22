زفاف في تونس يتسبب بـ 90 اصابة بكورونا



كشفت عضوة بلجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد في تونس عن إصابة أكثر من 80 شخصا بالعدوى في حفل زفاف بإحدى مناطق الجنوب التونسي.

وقالت عضوة الهيئة الدكتورة نصاف بن علية وهي رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة، إنه تم حصر 89 إصابة مؤكدة حتى الآن في حفل زفاف واحد.

وتسببت إصابتان وافدتان من الخارج في تسريب العدوى إلى باقي المدعوين في حفل الزفاف، بحسب بن علية.

وأضافت بن علية في حديث تلفزيوني: "تمكّنّا من معرفة باقي الإصابات بفضل التقصي النشيط. والحادثة لم تكن الأولى. كشفنا أيضاً عن عدد من الإصابات ناتجة عن أحداث معينة أو تجمعات سياسية".

وتدخلت الشرطة في كثير من المناسبات لإيقاف حفلات ومباريات كرة القدم في الأحياء وتفريق تجمعات للحيلولة دون احتمال انتقال العدوى بالفيروس.

وسجلت تونس حتى يوم الاثنين 884 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و38 حالة وفاة بينما أعلنت نصاف بن علية عن تسجيل 170 حالة شفاء من بين من دخلوا المستشفيات.

وتجري المختبرات في تونس التحاليل على الأشخاص المشتبه بحملهم الفيروس أو الأشخاص المخالطين للإصابات المؤكدة.

وبحسب رئيسة المرصد الوطني للأمراض المستجدة، فإن نسب تفشي الفيروس تأخذ منحى أسرع في مدن بالجنوب وفي تونس العاصمة بشمال البلاد والمناطق المحيطة.



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