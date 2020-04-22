انتخاب رئيس جديد للاتحاد العراقي للفروسية

رياضة 2020-04-22 | 18:16 2,208 مشاهدة انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد العراقي للفروسية، رئيساً جديداً للاتحاد خلفاً للرئيس السابق حيدر الجميلي.



وتمت الاجراءات بشكل قانوني استناداً لقانون الاتحادات وقررت الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية، سحب الثقة من الرئيس حيدر الجميلي وبعض اعضاء الهيئة الادارية، بعد مصادقة الجمعية العمومية على التقرير المفصل حول الخروقات الادارية والمالية وتدني مستوى لعبة الفروسية في العراق.وتمت الاجراءات بشكل قانوني استناداً لقانون الاتحادات الرياضية رقم 16 لسنة 1986، وكان النصاب مكتملاً بحضور 9 ممثلي الاندية من أصل 14 نادي وتحقق الاجتماع غير عادي اليوم الأربعاء في بغداد. وقررت الجمعية العمومية اختيار جوان فؤاد معصوم، رئيساً للاتحاد، حيث سيباشر بمهامه ابتداءً من اليوم.



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