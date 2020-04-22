وزارة الصحة تعلن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، عن تسجيل ٢٩ إصابة بفيروس كورونا في العراق، فيما أشارت إلى تسجيل 50 حالة شفاء من الوباء.
بغداد/ الرصافة: ٩
مدينة الطب: ٣
النجف الأشرف: ٣
البصرة: ٦
بابل: ٢
ذي قار: ٦
وأكدت الوزارة، "عدم تسجيل أية حالة وفاة"، مشيرة إلى أن" حالات الشفاء ٥٠ حالة، وكما يلي:-
بغداد/ الرصافة: ٢
بغداد/ الكرخ: ١
مدينة الطب: ٦
النجف الأشرف: ٤
السليمانية: ١
اربيل: ١٧
كربلاء المقدسة: ٨
كركوك: ٤
البصرة : ١
واسط: ٢
صلاح الدين: ١
وبينت الوزارة، أن "مجموع الإصابات ١٦٣١، ومجموع الوفيات ٨٣، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء ١١٤٦".
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