وزارة الصحة تعلن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت الوزارة في بيان تلق الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص (٢٠٤٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٦٢٨٨٠)". وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (٢٩) إصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد/ الرصافة: ٩مدينة الطب: ٣النجف الأشرف: ٣البصرة: ٦بابل: ٢ذي قار: ٦

وأكدت الوزارة، "عدم تسجيل أية حالة وفاة"، مشيرة إلى أن" حالات الشفاء ٥٠ حالة، وكما يلي:-

بغداد/ الرصافة: ٢

بغداد/ الكرخ: ١

مدينة الطب: ٦

النجف الأشرف: ٤

السليمانية: ١

اربيل: ١٧

كربلاء المقدسة: ٨

كركوك: ٤

البصرة : ١

واسط: ٢



ذي قار : ٣صلاح الدين: ١

وبينت الوزارة، أن "مجموع الإصابات ١٦٣١، ومجموع الوفيات ٨٣، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء ١١٤٦".