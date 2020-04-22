الوقف السني: غداً مكمل لشعبان والجمعة اول ايام رمضان

اعلن ديوان الوقف السني، الاربعاء، أن يوم غد هو مكمل لشهر شعبان وبعد غد الجمعة اول ايام شهر رمضان. وجاء في بيان للوقف تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بالنظر لعدم ثبوت روية الهلال فإن يوم غد هو مكمل لشهر شعبان". Advertisements وأضاف البيان أن "الجمعة سيكون غرة رمضان المبارك". وكانت دور الإفتاء في عدد من الدول العربية والإسلامية استطلعت، مساء الأربعاء، هلال شهر رمضان، بينما أعلن البعض تحري الهلال الخميس.



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