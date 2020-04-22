بدءاً من يوم غد.. المباشرة بصيانة كراج الامانة شرقي بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، عن تحديد موعد صيانة مجسر كراج الامانة الذي يربط منطقتي الكرادة بالغدير ( ذهابا وايابا ) وخلال اوقات الحظر التام حصراً. وذكرت دائرة المشاريع في الأمانة تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "ستباشر مساء يوم غد الخميس، بالعمل والذي سيستمر ليومي الجمعة والسبت واعادة فتح المجسر صباح يوم الاحد اي خلال اوقات حظر التجوال". وأضافت أن "الاعمال ستتضمن عدة مراحل تمثل المرحلة الاولى قشط طبقة الاسفلت المتضررة وبالجهدين الصباحي والمسائي ومن ثم وفي المرحلة الثانية ستتم اعمال الاكساء وخلال ايام الحظر التام فقط وبما لا يتقاطع مع حركة السير وسيتم استبدال مفاصل التمدد العرضية لاحقا وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".



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