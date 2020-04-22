القوات الأمنية تعثر على كدس للعتاد غربي الانبار

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، العثور على كدس للعتاد غربي محافظة الانبار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "حسب معلومات وردت من شؤون الداخلية والامن الانبار يفيد بوجود قذائف هاون في منطقة الدولاب، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من مكتب مكافحة متفجرات هيت من اربع عناصر وقوة من شؤون الداخلية والامن الانبار والتوجه إلى المكان المقصود".



وأضافت أنه "تم العثور على صاروخ طيارة عدد(١) قذيفة ١٥٥ ملم عدد(٤) قذيفة عيار ١٢٠ ملم عدد(٤) قنبرة هاون عدد(١) قذيفة محلية الصنع( جهنمي ) عدد(٢) صاروخ كادوشا عدد(١) من مخلفات داعش الإرهابي تم معالجة وفق الإجراءات القياسية".

