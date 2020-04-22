رئيس هيئة الأركان الروسي يجري محادثات مع قائد قوات الناتو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيروسيموف

أجرى رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيروسيموف، اليوم الأربعاء، محادثات هاتفية مع قائد القوات المسلحة المشتركة للناتو، الجنرال تود وولترز.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجانبين ناقشا خلال الاتصال "قضايا تثير اهتماما مشتركا" للجانبين، دون كشف أي تفاصيل حول المحادثات.

وسبق أن عقد غيراسيموف وولترز لقاءا في باكو، يوم 6 فبراير الماضي، بحث خلاله العمل على منع حدوث أي حوادث خلال الانشطة العسكرية لروسيا ودول الناتو.

وناقش الجانبان كذلك في حينه قضايا الأمن الاستراتيجي والأوضاع في مناطق الأزمات في العالم، واتفقا على الاستمرار في الاتصالات.