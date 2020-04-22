مساعدات إماراتية للسودان لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، لليوم الثاني، طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية لجمهورية السودان؛ دعما لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



ويستفيد من هذه المساعدات الطبية، التي وصلت الأربعاء، نحو 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في السودان لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

قال حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الدولة لدى السودان، إن دولة الإمارات والسودان يرتبطان بعلاقات أخوية تاريخية وطيدة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة، ويجمعنا معه منذ الأيام الأولى لتأسيس دولتنا روابط راسخة بوصفه شريكا استراتيجيا للإمارات العربية المتحدة في المنطقة".

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وأضاف أن دولة الإمارات تقف إلى جانب جميع الدول التي تعمل جاهدة على وضع حد لهذه الأزمة الإنسانية، مشيرا إلى أن مد يد العون في هذه الظروف وتعزيز التضامن والتعاون بين الدول، بات ضرورة ملحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووصلت طائرتان إماراتيتان أمس الثلاثاء، إلى السودان وعلى متنهما مساعدات غذائية لدعم الأوضاع الصحية في هذا البلد ضد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقال الجنيبي: إن "المير الرمضاني (مؤونة رمضان) من الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، هو تقليد إماراتي راسخ وسُنة حميدة في إطار البر والتواصل لدى شعب الإمارات".

وكانت دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم الأربعاء أكثر من 270 طنا من المساعدات إلى أكثر من 25 دولة استفاد منها نحو 270 ألفا من العاملين في المجال الصحي.