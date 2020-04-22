لفت عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "إلى ان من أطاح بنصاب جلسة اليوم نسف أهم بند يتعلق بدعم القطاعات المنتجة في أكثر الاوقات حاجة لتشجيع ​الزراعة​ و​الصناعة​، والى شريكهم ​رياض سلامة​ وتعاميمه العشوائية نقول ان مجرم كل من يمد يده الى أموال الفقراء وصغار المودعين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر درغام: مجرم كل من يمد يده الى أموال الفقراء وصغار المودعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.