الراعي عن جريمة بعقلين: الى اي حد بلغ الانسان في التنكر لله كي يرتكب جريمة كهذه؟

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في مستهل صلاة المسبحة الوردية على نية لبنان، انه "فيما كنا نصلي على نية المرضى بوباء كورونا والحد من انتشاره، وامام هول الكارثة العالمية التي خلفها هذا الوباء في العالم، وفيما كنا نتأمل بقيمة الحياة التي وهبنا اياها الله، فجعنا بالامس في لبنان بجريمة نكراء في بعقلين اودت بحياة تسعة اشخاص بين لبنانيين وسوريين، ففي الوقت الذي نعيش فيه ازمة كورونا والخوف على الحياة واتخاذ التدابير لحمايتها عندنا وعند غيرنا، يأتي شخص او اكثر ليضع حدا لحياة تسعة اشخاص وكأن لا قيمة للحياة".
وتساءل الراعي الى "اي حد بلغ الانسان في التنكر لله كي يرتكب جريمة كهذه؟ وهذه طبعا ليست ارادة ربنا، وهذا ما لا يمكن قبوله في مجتمعنا، وما يرفضه كل انسان من اي دين او لون، فكل انسان هو مخلوق على صورة الله، ونحن في زمن القيامة نقول ان كل انسان هو مفتدى بالمسيح وقد مات وقام من اجله ليقيمه الى حياة جديدة والى كرامة وقيمة عظيمة، فلا يحق لاحد ان يضع حدا لحياة احد".
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