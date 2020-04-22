دبوسي: القطاع الخاص والشعب اللبناني لطالما تحدوا كل الصعاب

زار رئيس غرفة ​لبنان​ الشمالي ​توفيق دبوسي​ مجمع "الهوز مول"، ضمن سلسلة جولات سيقوم بها تباعا على المؤسسات التجارية، للاطلاع على حسن سير العمل والالتزام بعدم رفع الأسعار بالتزامن مع حلول ​شهر رمضان​ المبارك.

ولفت دبوسي الى ان "​القطاع الخاص​ يؤكد أنه مسؤول إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا ووطنيا في هذا الوطن بالرغم من ظروف ​الأزمة​ الاقتصادية غير المسبوقة على لبنان، ومن ثم ​كورونا​ على ​العالم​، لكن القطاع الخاص و​الشعب اللبناني​ لطالما تحدوا كل الصعاب وهم مستمرون عبر المؤسسات الخاصة في تأمين كل الحاجات المعيشية للمواطن".