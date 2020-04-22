دبوسي: القطاع الخاص والشعب اللبناني لطالما تحدوا كل الصعاب

زار رئيس غرفة لبنان الشمالي توفيق دبوسي مجمع "الهوز مول"، ضمن سلسلة جولات سيقوم بها تباعا على المؤسسات التجارية، للاطلاع على حسن سير العمل والالتزام بعدم رفع الأسعار بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
ولفت دبوسي الى ان "القطاع الخاص يؤكد أنه مسؤول إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا ووطنيا في هذا الوطن بالرغم من ظروف الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة على لبنان، ومن ثم كورونا على العالم، لكن القطاع الخاص والشعب اللبناني لطالما تحدوا كل الصعاب وهم مستمرون عبر المؤسسات الخاصة في تأمين كل الحاجات المعيشية للمواطن".
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