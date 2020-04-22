أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان، انه "فيما الأوضاع المعيشية والاقتصادية والضائقة الحياتية غير المسبوقة وعبء الوباء يستلزم بالحد الأدنى إعادة النظر في كل السياسات العامة والإجراءات الرسمية بما يسهم في تعزيز ودعم القطاعات الزارعية ومد يد العون وتقديم التسهيلات للمزارعين، فإنه من المستغرب والمرفوض ما يحصل من إجراءات تعسفية من بعض القوى الأمنية بحق المزارعين الراغبين باستصلاح أراضيهم للزراعة أو لتربية المواشي والدواجن".
وهذا ما يتطلب قراراً رسمياً على مستوى وزارة الداخلية والحكومة لوقف كل أنواع محاضر الضبط التي يتم تنظيمها على هذه الخلفية، وفي المقابل إقرار سلسلة من الخطوات العملية التحفيزية تشجيعا للقطاعات الإنتاجية المطلوبة بشكل ضروري لمواجهة تحديات الوضع القاتم.
كانت هذه تفاصيل خبر التقدمي: المطلوب إجراءات تحفيزية للمزارعين لا محاضر ضبط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.