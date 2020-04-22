التقدمي: المطلوب إجراءات تحفيزية للمزارعين لا محاضر ضبط

أعلنت مفوضية الإعلام في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​، في بيان، انه "فيما الأوضاع المعيشية والاقتصادية والضائقة الحياتية غير المسبوقة وعبء الوباء يستلزم بالحد الأدنى إعادة النظر في كل السياسات العامة والإجراءات الرسمية بما يسهم في تعزيز ودعم القطاعات الزارعية ومد يد العون وتقديم التسهيلات للمزارعين، فإنه من المستغرب والمرفوض ما يحصل من إجراءات تعسفية من بعض ​القوى الأمنية​ بحق ​المزارعين​ الراغبين باستصلاح أراضيهم للزراعة أو لتربية المواشي والدواجن".

وهذا ما يتطلب قراراً رسمياً على مستوى ​وزارة الداخلية​ و​الحكومة​ لوقف كل أنواع محاضر الضبط التي يتم تنظيمها على هذه الخلفية، وفي المقابل إقرار سلسلة من الخطوات العملية التحفيزية تشجيعا للقطاعات الإنتاجية المطلوبة بشكل ضروري لمواجهة تحديات الوضع القاتم.​

