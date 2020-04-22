استبيان رأي حول الوضع البيئي أسفر عن المطالبة بإعلان حالة طوارئ بيئية

بمناسبة يوم الأرض توجّهت جمعيّة الأرض- لبنان برسالة إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ومعالي وزير البيئة دميانوس قطار تعلن فيها عن نتائج استبيان رأي أعدّته حول الوضع البيئي في لبنان.
شاركت في الاستبيان 100 مرجعيّة بيئية توزعت بين 16 خبير، 9 صحافيين 33 ناشط بيئي، وممثلين عن 42 جمعية غير حكوميّة، وقد طالب 92% منهم بإعلان حالة طوارئ بيئيّة، أمّا الأولويات البيئية فقد جاءت بالتسلسل على الشكل التالي، إدارة المياه، إدارة استخدام الأراضي، إدارة النفايات، التلوث البيئي، تلوث الهواء والتغير المناخي، المقالع والمرامل والكسارات، التعدي على التنوع البيولوجي، عدم تطبيق القوانين، عدم وجود وعي بيئي، وعدم وجود استراتيجية بيئية".
وطالبت جمعيّة الأرض لبنان الرئيس دياب والوزير قطّار بالعمل على إعلان حالة طوارئ بيئيّة لمدّة تتراوح بين ٦ و٨ أشهر ليتمّ خلالها معالجة الملفات البيئية الطارئة بمشاركة المجتمع المدني وبحسب الأولوية الناتجة عن استبيان الرأي.
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