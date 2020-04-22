حملة جنسيتي: لمعاملة اسر النساء اللبنانيات بتوزيع المساعدات كما يعامل اولاد الرجال اللبنانيين

اعلنت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، في بيان، انه "بوشر امس توزيع المساعدات الاجتماعية لعائلات تلامذة ​المدارس الرسمية​ في كل المحافظات ال​لبنان​ية، وقد تلقت الحملة عددا من الشكاوى من اسر نساء لبنانيات بحيث تم ابلاغهم ان المساعدات لن تطالهم حتى لو كانوا ممن ملأوا الاستمارات والتي برهنت انه يجب ان تشملهم التقديمات، والتهمة انهم من امهات لبنانيات فقط"، داعية الى "معاملة اولاد واسر النساء اللبنانيات بالمثل كما يعامل اولاد واسر الرجال اللبنانيين دون اي تمييز او استثناء، وانه لمن المعيب ان تذل النساء والامهات اللبنانيات في وطنهن لبنان".

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