هارون : تلقينا بارتياح اقرار ال450 مليار والنقابة تشكر كنعان على جهوده

اعلن نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ في ​لبنان​ ​سليمان هارون​ أن "النقابة تلقت بارتياح كبير إقرار ​المجلس النيابي​ قانون الاعتماد الإضافي بقيمة 450 مليار ليرة للمستشفيات، كجزء من مستحقاتها لحل معضلة كبرى كادت تهدّد القطاع الاستشفائي بكامله". ولفت إلى أن "النقابة باسمها وباسم المستشفيات والعاملين فيها، تشكر النائب ​ابراهيم كنعان​ على جهده وسعيه ومتابعته لكل مراحل هذا الملف، وصولاً إلى الإقرار"، معتبراً أن "ما حصل يعطي الأمل في أنه لا يزال هناك مسؤولون يبرهنون عن أن الخدمة العامة في لبنان بخير".

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