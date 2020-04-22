شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​طارق المرعبي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على ان "‏وقوفه في الجلسة بوجه النواب الذين اعترضوا على قرض بقيمة 4 مليون ​دولار​، لان الازمة الحالية تحتم علينا المساعدة والدعم و فعل المستحيل وصولا الى طبع اموال اذا احتاج الامر ذلك، والقرض ينتفع منه ​المزارعون​ حصراً، و3 مليون دولار من القرض هبة، ومزارعو عكار والمناطق بحاجة الى كل دعم".

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كانت هذه تفاصيل خبر طارق المرعبي: الازمة الحالية تحتم علينا المساعدة والدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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