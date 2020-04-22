الصحة العالمية: فيروس كورونا سيكون معنا لمدة طويلة وقد يتجدد بسهولة

أكدت ​منظمة الصحة العالمية​ أن ​فيروس كورونا​ المستجد سيكون موجودا بين البشر على مدى زمن طويل، محذرة من موجات جديدة للجائحة حال عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية. إضغط للمزيد

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