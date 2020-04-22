أنصار الله تستقبل وفداً من حركة حماس في صيدا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن أن نائب الأمين العام ل​حركة أنصار الله​ ​ماهر عويد​، إستقبل بحضور أعضاء شورى الحركة ابراهيم الجشي واحمد سليمان وفداً قيادياً من "حماس" برئاسة ممثل الحركة في ​لبنان​ ​أحمد عبد الهادي​ والمسؤول السياسي في منطقة صيدا الدكتور ​أيمن شناعة​ والمسؤول السياسي في ​المية ومية​ رفيق توهامي والمسؤول السياسي في ​وادي الزينة​ حسن العريض، وتم التباحث في الواقع الصحي والاجتماعي في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ، في ظل وباء كورونا و سبُل تعزيز الإجراءات الوقائية.

وطالب المجتمعون إدارة ​الأونروا​ بتحمل مسؤوليتها والبدء بتوزيع المعونات للفلسطينيين وتأمين ​المستلزمات الطبية​ للوقاية من ​فيروس كورونا​ و متابعة أمور اللأجئين وزيادة عدد الأطباء والممرضين في العيادات.