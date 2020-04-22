أنصار الله تستقبل وفداً من حركة حماس في صيدا

أفاد مراسل "الخليج 365" في صيدا عن أن نائب الأمين العام لحركة أنصار الله ماهر عويد، إستقبل بحضور أعضاء شورى الحركة ابراهيم الجشي واحمد سليمان وفداً قيادياً من "حماس" برئاسة ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي والمسؤول السياسي في منطقة صيدا الدكتور أيمن شناعة والمسؤول السياسي في المية ومية رفيق توهامي والمسؤول السياسي في وادي الزينة حسن العريض، وتم التباحث في الواقع الصحي والاجتماعي في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ، في ظل وباء كورونا و سبُل تعزيز الإجراءات الوقائية.
وطالب المجتمعون إدارة الأونروا بتحمل مسؤوليتها والبدء بتوزيع المعونات للفلسطينيين وتأمين المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا و متابعة أمور اللأجئين وزيادة عدد الأطباء والممرضين في العيادات.
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