ابو سليمان: آمل استكمال العمل بإلغاء نظام الكفالة سريعا

أعتبر ​وزير العمل​ السابق ​كميل ابو سليمان​، في تصريح عبر مواقع التوالصل الاجتماعي، انه "يجب ألا تفقدنا الظروف الاليمة التي يمر بها ​لبنان​ إنسانيتنا، فنتغاضى عن ​العبودية​ في التعامل مع العاملات في الخدمة المنزلية"، متمنياً من الصديقة ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ الدويهي والسلطات القضائية "اتخاذ إجراءات فورية بحق المرتكبين، كما آمل استكمال العمل بإلغاء نظام الكفالة سريعا".

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