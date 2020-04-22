عناصر من مؤسسة معروف سعد يشاركون بحملة وزارة الصحة في صيدا

شارك ​فوج الإنقاذ الشعبي​ في مؤسسة ​معروف سعد​ الثقافية الاجتماعية الخيرية في الحملة الصحية التي أقامها فريق من ​وزارة الصحة​ والتي تضمنت إجراء فحص pcr عشوائيا لعدد من المواطنين من مختلف أحياء ​مدينة صيدا​. وقد تجاوز عدد الفحوصات ال 100، وجاءت نتائجها سلبية.

فقد باشر الفريق الطبي التابع للوزارة وبالتنسيق مع طبابة ​قضاء صيدا​ إجراء فحص ال pcr لعينات عشوائية حضرت إلى خيمة كبيرة أقيمت في باحة ​مستشفى صيدا الحكومي​، حيث جرى تنظيم دخول الأشخاص لإجراء الفحوصات فيها، وجرى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة من ارتداء الزي الوقائي، والحفاظ على مسافة آمنة، واستخدام المعقمات الوقائية، لتسهيل عمل الفريق،وأيضا في ​حارة صيدا​ في قاعة رئيس ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ الشيخ ​عبد الامير قبلان​ حيث قام الفريق الطبي باخذ العينات العشوائية لاجراء الفحص.