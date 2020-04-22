شارك فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية الخيرية في الحملة الصحية التي أقامها فريق من وزارة الصحة والتي تضمنت إجراء فحص pcr عشوائيا لعدد من المواطنين من مختلف أحياء مدينة صيدا. وقد تجاوز عدد الفحوصات ال 100، وجاءت نتائجها سلبية.
فقد باشر الفريق الطبي التابع للوزارة وبالتنسيق مع طبابة قضاء صيدا إجراء فحص ال pcr لعينات عشوائية حضرت إلى خيمة كبيرة أقيمت في باحة مستشفى صيدا الحكومي، حيث جرى تنظيم دخول الأشخاص لإجراء الفحوصات فيها، وجرى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة من ارتداء الزي الوقائي، والحفاظ على مسافة آمنة، واستخدام المعقمات الوقائية، لتسهيل عمل الفريق،وأيضا في حارة صيدا في قاعة رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان حيث قام الفريق الطبي باخذ العينات العشوائية لاجراء الفحص.
كانت هذه تفاصيل خبر عناصر من مؤسسة معروف سعد يشاركون بحملة وزارة الصحة في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.