فادي كرم: لا لجلب الاموال والقروض بل لوقف الهدر والاصلاح

أعتبر أمين سر تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "على قدر ما طيرتم من اموال تحت مسميات دعم قطاعات، لم يعد لنا الثقة الى اين تذهب الاموال عندما تصل ليدكم، لا لجلب الاموال و​القروض​ بل لوقف الهدر والاصلاح، وهذا الامر لا يتم الا بسقوط تسلطكم على مؤسسات ​الدولة​ واجهزتها".

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