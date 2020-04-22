شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تسيير 6 رحلات جوية استثنائية لنقل المصريين العالقين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران، غداً الخميس، 3 رحلات استثنائية إلى "الدار البيضاء والبحرين وأمستردام"، كما تسير شركة إير كايرو 3 رحلات إلى "فرانكفورت وبرشلونة والجزائر"، وذلك لإجلاء المصريين العالقين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى إنه تقلع رحلات مصر للطيران وإير كايرو من مطار القاهرة الدولى، متجهة إلى الدول الـ6 لإعادة المصريين العالقين من هناك إلى مطار مرسى علم الدولى، حيث يتم تخصيص المدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا .

وبدأت وزارة الطيران المدنى أمس، الثلاثاء، تسيير رحلاتها الاستثنائية والتى تستمر حتى نهاية أبريل الحالى، وتتضمن حوالى 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية والسياحة، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد .

وكانت سلطة الطيران المدنى أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .