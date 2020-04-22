شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب مؤكدًا أهمية قانون "المريض النفسي": جاء في وقته مع اضطرابات أجواء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، جاء في وقته لاسيما في ظل ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والذي سيخلف الكثير من الأمراض النفسية.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، أن الحجز المنزلي الذي فرضته جائحة فيروس كوروتا المستجد من المتوقع أن تخلف بعض الاضطرابات النفسية وحالات الاكتئاب، وهذا أمر موجود في العالم كله، مضيفًا: وتخصص "الطب النفسي" مهم "، خاصة مع جائحة "كورونا" حاليًا التي ستخلف حالات اكتئاب تستلزم تقدم العلاج النفساني لها.

وتابع عبد العال، أنه فوجئ عندما علم من النواب، أن تخصص الطب النفسي من أوائل التخصصات يتم التسابق عليها ما بين المتقدمين، وهذا أن دل علي شيء فإنما أن المجتمعات تتطور، مشيراً إلي أهمية الطب النفسي فأي من يشعر بضغوط حياتية يريد أن يذهب للطيبي لمجرد الحديث عن هذه الضغوط.

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في سياق متصل، لفت رئيس ائتلاف (دعم مصر) زعيم الأغلبية بمجلس النواب عبد الهادي القصبي إلى ضرورة احترام النفس الإنسانية وهو ماظهر جليا فى مشروع القانون، وأعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

فيما أشاد النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب، بموقف الدولة المصرية وقيادتها السياسية بإرسال المساعدات لعدد من الدول، موجها الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً : لقد كان شعارنا بأن مصر أم الدنيا وبالفعل عبر عن ذلك في كل مواقف الدولة ".