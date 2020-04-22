شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان عن أزمة العالقين: نراهن على انفراجة بعد انخفاض أعداد مصابي كورونا عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه عوده العالقين مع الحكومة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وأنه سيتم حل هذه الإشكالية، في ظل الإرادة الموجودة، مضيفاً : "أراهن على انفراجة تشهدها الأيام القادمة لاسيما مع مؤشرات انخفاض أعداد المصابين وكذلك عدد الوفيات في العالم، وكذلك رفع القيود عن العمل وعودة الأنشطة الاقتصادية".

جاء ذلك تعقيبا علي مطالبات عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، أثناء أخذ الرأي النهائي علي 9 مشروعات قوانين بعضها يتعلق بدعم الدولة لمواجهة كورونا، ومنهم النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

واضاف عبد العال، هناك 12 مليون مصري في الخارج بعضهم مستقر والأخر يدرس، وجميعهم لهم حقوق، وهناك إرادة من الدولة بحل المشكلة، مشيراً إلي أنه مع عودة النشاط الاقتصادي ستحل أزمة الطيران تلقائيا، ووزارة الخارجية تعمل علي مدار 24 ساعه لعودة العالقين مع الدول المضيفة، قائلا : اطمئنوا لن نترك أي مواطن".

Advertisements

في سياق متصل، طالب النائب فؤاد حسب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة قطور وبسيون بمحافظة الغربية، رئيس البرلمان بالتدخل السريع لتوفير المستلزمات الطبية وكذلك دعم العمالة غير المنتظمة بمساعدات مالية، بشكل استثنائي لقرية كفر جعفر المعزولة صحياً بعد ظهور حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد، وتتضمن 800 منزل، فيما طالب بعض النواب الحكومة بإعادة فتح الباب لتسجيل بيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة.

ووجهت النائبة جواهر الشربيي، عضو مجلس النواب والمعروفة باسم "بنت النيل"، تحيه وعرفان لرئيس الجمهورية الدكتور عبد الفتاح السيسي، لجهودة بقولها : كل طاقة نفس تسعد شعب مصر، كذلك وجهت شكرها إلي رئيس مجلس النواب، و الحكومة وجيش مصر، ووزارة الصحة مع تأكيدها علي أهمية توجيه مزيد من الدعم للفلاح، وفي إحدي المداخلات، دعا أحد النواب، الله بأن يرفع البلاد والوباء عن مصر.