شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يشيدون بجهود المستشار محمود فوزى أمين البرلمان بالجلسة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، إشادة كبيرة من قبل أعضاء المجلس بالأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى ، بسبب الإجراءات التى اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا ، لتأمين النواب والعاملين، والمترددين على المجلس ضد كورنا ، فضلا عن توفير كافة المعلومات وتذليل كافة العقبات أمام النواب .

ووجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، الشكر للأمين العام للمجلس المستشار محمود فوزى ، بسبب ما وصفه بالنجاحات الكبيرة التى تحققت خلال توليه منصب الأمين العام .

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وتابع :" اشكر الأمين العام لنجاحه فى وقت قصير جدا ، فى تحقيق إنجازات كبيرة " قائلا :" نجح المستشار محمود فوزى الوصول لقلوب النواب فى فترة وجيزة "

فيما أكدت النائبة مى البطران ان الامين العام نجح فى تذليل كافة الصعوبات التى تواجه النواب ، موجهة الشكر له على تلك الاجراءان الاحترازية والوقائية التي تم اتباعها في البرلمان

وأشارت النائبة شادية خضير أن ما يتم هو فخر البرلمان المصري أمام البرلمانات العالمية

ووجه النائب محمد الحسيني الشكر للمستشار محمود فوزى على جهوده فيما تم بالمجلس من إجراءات احترازية لفيروس كورونا