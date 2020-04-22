شكرا لقرائتكم خبر عن "الوفد": توزيع 2200 كرتونة أغذية اليوم وغدا بإجمالى 5 آلاف لـ27 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل حزب الوفد مبادراته المجتمعية، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، واستمرارا للمبادرات التي أطلقها الحزب لدعم الدولة ومساعدة أبناء الشعب المصري، والتخفيف عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المعظّم خاصة في الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأعلن الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية، أنه تم اليوم الأربعاء توزيع 700 كرتونة مواد غذائية إضافية على الأسر الأكثر احتياجا في محافظات الصعيد وتشمل (الأقصر - أسوان - سوهاج - قنا - أسيوط - البحر الأحمر - الوادي الجديد)، من خلال لجان الحزب بالمحافظات.

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وقال قنديل، في بيان، إنه سيتم توزيع هذه الكراتين الغذائية تحت إشراف أنور بهادر، عضو الهيئة العليا بسوهاج، لافتًا إلى أنه غدا الخميس سيتم توزيع 1500 كرتونة على ثمانية محافظات أخرى هي (الإسماعيلية - جنوب سيناء - شمال سيناء - البحيره - الاسكندرية - مرسى مطروح - المنوفية - دمياط) مع تخصيص 500 كرتونة لمستشفى 57357.

وأشار نائب رئيس حزب الوفد، إلى أنه حرصًا على مشاعر المواطنين ولعدم التسبب لهم في أي نوع من أنواع الإحراج، سيتم توزيع 500 كرتونة عبر توصيلها لباب كل منزل منهم لإعفاءهم من عناء السؤال، بالإضافة لتسليم 300 كرتونة لمستشفى الناس، ومستشفى جامعة حلوان، مشددا على أن هذه الحملات تأتي إيمانًا من الحزب بأهمية الدور المجتمعي له ولتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، ودعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك عقب توزيعه 2000 كرتونة السبت الماضي، على الأسر المصرية الأكثر استحقاقًا بالقاهرة والعمالة الغير منتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن إجمالى ما قام بتوزيعه ٥ آلاف كرتونة هدية من "بيت الأمة" إلى المصريين.