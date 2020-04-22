شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على تسعة قوانين نداء بالاسم بـ406 صوتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب نهائيا، على تسعة مشروعات قوانين نداء بالاسم، وأعلن الدكتور على عبد العال، إن نتيجة التصويت جاءت موافقة 406 نائبا على القوانين.

وجاء التصويت نداء بالاسم على القوانين معا حرصا على التباعد الاجتماعى، والمسافات الآمنة بين النواب خلال التصويت، حيث أرسى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس سابقة برلمانية للمرة الأولى في تاريخ مجلس النواب، مستخدما الصلاحيات المخولة له فى قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تجيز له أخذ الرأى النهائى نداءً بالاسم متى طلب ذلك رئيس المجلس، وذلك لعدم تزاحم النواب داخل القاعة وحفاظا على المسافات الآمنة.

وتشمل القوانين الآتى:

1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه.

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ.

3- مشروع قانون بشأن بعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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4- مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

5- تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة 2008.

6- مشروع القانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، والذي يأتي فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.

7- مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

8- مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

9-مشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.