شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مطالب برلمانية بعدم نشر أسماء وعناوين مصابى كورونا على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة اليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بمنع نشر أسماء المصابين بفيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن تكون هناك عقوبة لمن يقوم بنشر أسماء وعناوين المصابين على صفحات الفيس بوك وغيرها من مواقع السوشيال ميديا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بالبرلمان اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور محمد العمارى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، والذى يأتى في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا.

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وقالت "شاكر": "فى بعض المحافظات ظهرت آفة قيام البعض بنشر أسماء المصابين بفيروس كورونا وعناوين سكنهم، على مواقع التواصل الاجتناعى، فهل ممكن وضع عقاب للناس التى تنشر الأسماء علي مواقع التواصل الاجتماعي"، مطالبة بضمان سرية المعلومات الخاصة بالمرضى.

وعقب المستشار محمد ربيع، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للجنة، قائلا: "هناك تشريعات تعاقب على ذلك، فهناك قانون حماية البيانات الشخصية والذى يحمى سرية البيانات الخاصة، ويتضمن عقوبات ضد جريمة عدم الحفاظ على سرية البيانات".