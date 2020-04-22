شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يحذر النواب: الخروج عن موضوعات القوانين المعروضة قد يبطل التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان من الخروج عن موضوعات مشروعات القوانين المعروضة لأخذ الرأى النهائى عليها بالجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، قائلا: "أى حديث خارج عن موافق وغير موافق قد يُبطل التصويت".

ومع عدم استجابة كثير من النواب لتوجيهات رئيس البرلمان والتسلل خلال التصويت للحديث عن مشكلات داخل دوائرهم، أُثير الأمر مرة أخرى من خلال النائب مصطفى بكرى، وقال بكرى: "أول مرة أشوف كدا، لائحيا وتنظيميا ودستوريا هذا خطأ، اللى بيحصل دا ممكن يبطل الموافقة على هذه القوانين".

واتفق معه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "ببساطة أى كلام غير التصويت على القوانين المعروضة يؤدى إلى التشكيك فى صحة التصويت".

Advertisements

وكان عددا من أعضاء مجلس النواب، قد انتهزوا فرصة النداء بالاسم على كل منهم لأخذ الرأى النهائى على 9 مشروعات قوانين، لعرض مُشكلات دوائرهم ومطالبة عبد العال بالتدخل ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه لحل تلك المشكلات.

وطالبت النائبة الدكتور شادية ثابت، وزيرة الصحة بحل أزمة أطباء التكليف وعددهم 7000 طالب، كما طالبت بتخصيص مبنى بمنطقة إمبابة على مساحة 2000 متر مربع بارتفاع 12 دورا كمركز قومى للأمراض المعدية والمتوطنة، ومستشفى لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا، قائلة: "إحنا مش أقل من أمريكا والصين بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".