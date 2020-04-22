شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال تعليقا على شكاوى النواب بدوائرهم: لا صوت يعلو فوق صوت كورونا الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهز عدد من أعضاء مجلس النواب، فرصة النداء بالاسم على كل منهم لأخذ الرأى النهائى على 9 مشروعات قوانين، لعرض مُشكلات دوائرهم ومطالبة عبد العال بالتدخل ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء، وهو ما رد عليه رئيس البرلمان قائلا: "لا صوت يعلو فوق صوت كورونا الآن، نخلص من الجائحة وبعد كدا نشوف كل حاجة".

وطالب النائب هشام عبد الواحد، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتدخل لحل أزمة قطع التيار الكهربائى عن عدة مصانع بالمنطقة الصناعية بمركز قويسنا بالمنوفية، لافتا إلى أنه تم قطه الكهرباء عن عدة مصانع بالمنطقة الصناعية بقويسنا لعدم سداد الفواتير.

وأوضح عبد الواحد، أن المنطقة الصناعية بقويسنا تضم مئات المصانع التى يعمل بها آلاف العمال، موضحا أنه فى حالة ظهور حالات إصابة أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المُستجد يتم عزلها ولا يُسمح بدخولها للمنطقة الصناعية، مُحذرا من لجوء بعض المصانع لتسريح العمال لتخفيف أعباء المصروفات من على كاهلها فى ظل تراجع معدلات الإنتاج.

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وتطرق النائب سعد بدير، نائب الوراق، إلى عدم تطبيق محافظ الجيزة لنصوص قانون التصالح فى مخالفات البناء، وطالب عبد العال بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء لمخاطبة محافظ الجيزة لتطبيق نصوص القانون، قائلا: "بيكسروا مبانى بقالها 20 سنة والمرافق واصلة ليها".

فيما لفت النائب نبيل شاهين إلى أوضاع المصريين العالقين فى قطر، قائلا: "المصريين فى قطر أنا بس اللى بتواصل معهاهم ويجب نقلهم، عددهم 250 مواطنا فقط".