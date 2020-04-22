شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار يهنئ الرئيس والشعب بشهر رمضان.. ويدعو لاستمرار مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، القيادة السياسية وفى مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسى وجموع الشعب المصرى والأمة العربية، وكافة قيادات وأعضاء الحزب وممثليه بدول العالم بحلول شهر رمضان المبارك؛ متمنيًا أن يعيده الله على مصر وأهلها بالخير والرخاء والسلام والاستقرار.

وقال الدكتور عصام خليل فى بيان رسمي، إننا نستقبل الشهر المبارك داعين خلاله أن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه ويزيل كبوة الفيروس المنتشر ويحفظ سلامها وآمنها وريادة قيادتها بين البلدان والأمم.

وأضاف رئيس المصريين الأحرار، أن مصر تواصل خطواتها بثبات رغم كافة التحديات يّد تداوى آثار الفيروس المنتشر وأيادى تحمى وتحفظ سلامة الوطن وتعمر وتبنى لتواصل مسيرة التنمية والرخاء وفق استراتيجية لقيادة حكيمة وحكومة جادة لخدمة الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن المصريين الأحرار بكافة قياداته وأعضائه صفًا واحد خلف القيادة وجنود فى خدمة الوطن ونشّد على أيد الرئيس للمضى قدومًا فى بناء مصر ونثق من اصطفاف جموع المصريين خلف القيادة لترسيخ السلام والاستقرار مصحوبًا بالتنمية الشاملة.

ووجه حديثه لأبناء المصريين الأحرار قائلا: "أهنئكم أبنائى وأخواتى وأخوتى أسرة حزبنا الموقر بالشهر المبارك والكريم، ويدعونى للفخر أن أشكر فيكم روح الوحدة والوفاء للوطن والعمل دون مصالح ضيقة، وأحملكم مسئولية ومهام جسيمة ليكون هناك مزيدا من العطاء والعمل واثق بانكم اهل للمهام الصعبة، سنواصل مسيرة العمل بكل قوة خدمة لتراب أرض الكنانة ودرة الأمم لتحيا مصر عظيمة بين الأمم".