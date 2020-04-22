شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: لا يوجد نواقص فى المستلزمات الطبية.. وأجهزة التنفس الصناعى كافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد نواقص على الإطلاق فى المستلزمات الطبية، قائلا: "هناك بعض المشكلات فى قطاع الصحة ودا شىء موجود فى العالم كله، وعندنا أخف من كثير من الدول، وأى مرفق صحى يتم إعداده وفقا لعدد السكان"، وتابع: "حتى الآن ليس لدينا مشكلة فى عدد أجهزة التنفس الصناعى وأتمنى أن نظل فى هذا الإطار".

وأشار عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، إلى أن الظروف الحالية لا تستدعى أى نوع من أنواع توقف العمل، وأن من لديه استفسار أو تحفظ يتم تأجيله لما بعد الأزمة، قائلا "هذا ليس توقيت توقف عن العمل أو محاسبة أو عتاب، وبالأمس وافقنا على فتح اعتماد إضافى بـ10 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة ستذهب منها مبالغ لوزارة الصحة، والجميع يعمل على توفير كل الإمكانيات لها"، مضيفا: "ليس هناك وقت لافتعال مشكلات مع وزارة الصحة، وسأدعو وزيرة الصحة للانعقاد".

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وكانت الدكتورة شيرين القشاش، عضو مجلس النواب، قد لفتت إلى وجود مجموعة تضم 7000 طبيب من أطباء التكليف يهددون بالتوقف عن العمل اعتراضا على ناظم التكليف الجديد الذى أقرته وزارة الصحة والسكان، مطالبة رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بالتدخل لحل تلك الأزمة ودعوة الوزيرة للحضور لمناقشة هذا الأمر نظرا لما يقوم به الأطباء من دورا ملموسا فى مواجهة فيروس "كورونا"، لافتة إلى أن الأطباء هم حائط الصد الأول عن المجتمع المصرى فى هذه الأزمة.