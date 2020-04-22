إسبانيا تستعد لإنهاء الإغلاق بسبب كورونا منتصف الشهر المقبل

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أمس الثلاثاء، إن حكومته تخطط للبدء في إنهاء إجراءات إغلاق البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا، في منتصف شهر ماي المقبل.
وأعلن سانشيز في جلسة برلمانية، حسب وكالة “رويترز” للأنباء، أنه سيتم تخفيف هذه القيود ببطء، وبشكل تدريجي لضمان السلامة، مشيراً إلى أنه من المتوقع، أيضاً، تمديد حالة الطوارئ في إسبانيا حتى التاسع من ماي المقبل.
وكانت إسبانيا قد فرضت في 14 مارس الماضي، إغلاقاً شاملاً في البلاد، التي سجلت ثاني أكبر عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في العالم بإجمالي عدد 204.178 حالة.
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