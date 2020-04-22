“عبء على كاهل الولايات”.. مسؤول صحي أمريكي يحذر: الموجة الثانية من كورونا قد تكون أقسى

حذّر رئيس المركز الأمريكي للمكافحة والوقاية من الأمراض، روبرت ريدفيلد، اليوم الأربعاء، من أن الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بلاده، قد تكون أقسى من الحالية.

وقال ريدفيلد إن الخطر سيكون أكبر، وأشد ضراوة مما هو عليه، اليوم، مرجحاً أن يتزامن حدوث التفشي الجديد للفيروس مع الإنفلونزا الموسمية في الشتاء.

ويعتقد المسؤول الصحي الأمريكي، البارز، أن الوضع المقبل من شأنه أن يمثل “عبئاً لا يمكن تصوره على كاهل النظام الصحي في الولايات المتحدة”، في حال تحقق ما حذر منه.

وسجلت الولايات المتحد الأمريكية أكثر من 800 ألف حالة إصابة، جراء الموجة الحالية من الوباء، وهو عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم.

وتوفي أكثر من 45000 شخص حتى الآن بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

